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TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

Koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapatan Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızıyla dans ettiği anların videosunu paylaştı.

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ünlü isimler önlem anlamk için kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Evde yapacak bir şey bulamayan ünlüler ise TikTok uygulmasına yöneldi. O isimlerden biri de Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel oldu. Görgüzel, kızıyla dans ettiği anların videosunu paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Kızıyla dans ettiği anların videosunu paylaştı 

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızı İlknaz ile dans ettiği anların videosunu paylaştı. TikTok videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşan Görgüzel: "Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz" notuyla paylaştı.,

İşte o paylaşım... 

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

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