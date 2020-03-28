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Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu kimdir yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini eve kapatan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını sıfıra vurdurttu.

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu kimdir yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı
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Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Salgının yayılmaması için evinde kendisini karantinaya alan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ise imajını değiştirdi. Yıllardır uzun haliyle görmeye alışık olduğumuz saçlarını sıfıra vurdurtan Halil Sezai yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Sezai'nin yeni imajını beğenenler de oldu beğenmeyenler de. 

Saçlarını kazıttı yeni imajı olay oldu

Sosyal medya hesabından ev hallerini paylaşan ünlüler kervanına Halil Sezai Paracıkoğlu da dahil oldu. Instagram hesabından yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıtan Halil Sezai, paylaşımını "Al işte olacağı buydu. Memnun musun korona? Memnun musun Çin?" notuyla paylaştı.

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu kimdir yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı

Halil Sezai Paracıkoğlu kimdir? 

Halil Sezai Paracıkoğlu, yani bilinen adıyla Halil Sezai, 16 Ağustos 1979 Eskişehir'de doğdu. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olduğu için soyadını buradan aldı. Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral Tv Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü aldı. 2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynadı. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yaptı. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

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