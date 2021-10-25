search menu
search
close

Emine Ün'ün kız kardeşi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kendisine benzerliğiyle dikkat çeken kardeşinin güzelliği, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Emine Ün'ün kız kardeşi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
-A A+

Kısa bir süre önce annesini koronavirüse kurban veren ve toparlanmaya çalışan Emine Ün,  kızı ve kardeşi ile birlikte olduğu anlara dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Acısı henüz çok taze olan ve güçlü kalmaya çalışan Ün'ün yaptığı paylaşıma, hayranlarından güzel yorumlar geldi.

''BU AİLEDE ÇİRKİN YOK''

Yıllardır güzelliğinden zerre kaybetmeyen Emine Ün'ün, kardeşi Duygu ve kızı Duru ile birlikte yaptığı paylaşıma binlerce yorum yapıldı. Emine 'Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenlerin yorumları, Duygu'nun güzelliğine olan hayranlıklarını gözler önüne seren türdendi: ''Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı".

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Serdar Ortaç'ın konserinde kavga. Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın konserinde kavga. Yumruklar havada uçuştu!
Magazin
Kavgaya Mali'nin kızı da katıldı! Ece Ronay'dan ağır sözler Kavgaya Mali'nin kızı da katıldı! Ece Ronay'dan ağır sözler
Magazin
En Güncel Galeriler
Selen Görgüzel'in kızı aşk kaçağında yakalandı
Selen Görgüzel'in kızı aşk kaçağında yakalandı
Bensu Soral ve eşi Hakan Baş evleri ayırdı mı?
Bensu Soral ve eşi Hakan Baş evleri ayırdı mı?
Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini eden şahıstan şikayetçi oldu
Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini eden şahıstan şikayetçi oldu
Oğulcan Engin'den Miray Daner ile hakkında çıkanlara ilk yanıt
Oğulcan Engin'den Miray Daner ile hakkında çıkanlara ilk yanıt
File çoraplı sahne kostümüyle nefes kesti!
File çoraplı sahne kostümüyle nefes kesti!
Demet Evgar’ın göğüs dekolteli pozları Instagram’a damga vurdu
Demet Evgar’ın göğüs dekolteli pozları Instagram’a damga vurdu
Önceki Haberler
Selena'nın Aslı Aykar'ı değişimiyle şaşırttı
Selena'nın Aslı Aykar'ı değişimiyle şaşırttı
Öykü Karayel'den anne oğul pozu!
Öykü Karayel'den anne oğul pozu!
İlişki teklifini reddettiği adam kabusu oldu! Soluğu savcılıkta aldı!
İlişki teklifini reddettiği adam kabusu oldu! Soluğu savcılıkta aldı!
Aslıhan Güner'in aşk paylaşımına beğeni yağdı!
Aslıhan Güner'in aşk paylaşımına beğeni yağdı!
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, aldığı haberle yıkıldı
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, aldığı haberle yıkıldı
Babası yanlışlıkla yönetmeni vurmuştu! Bakın ne paylaştı
Babası yanlışlıkla yönetmeni vurmuştu! Bakın ne paylaştı
Hayıt tohumunun bu faydasına inanamayacaksınız!
Hayıt tohumunun bu faydasına inanamayacaksınız!
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Yorumlar