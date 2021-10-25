Emine Ün'ün kız kardeşi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

Kısa bir süre önce annesini koronavirüse kurban veren ve toparlanmaya çalışan Emine Ün, kızı ve kardeşi ile birlikte olduğu anlara dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Acısı henüz çok taze olan ve güçlü kalmaya çalışan Ün'ün yaptığı paylaşıma, hayranlarından güzel yorumlar geldi.

''BU AİLEDE ÇİRKİN YOK''

Yıllardır güzelliğinden zerre kaybetmeyen Emine Ün'ün, kardeşi Duygu ve kızı Duru ile birlikte yaptığı paylaşıma binlerce yorum yapıldı. Emine 'Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenlerin yorumları, Duygu'nun güzelliğine olan hayranlıklarını gözler önüne seren türdendi: ''Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı".