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Selena'nın kötü yengesi Aslı Aykar'ı değişimiyle şaşırttı

Selena dizisinin kötü karakteri Aslı Aykar’ı canlandıran Selda Özbek’in değişimi dizinin hayranlarını şaşırttı.

Selena'nın kötü yengesi Aslı Aykar'ı değişimiyle şaşırttı
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Ailesini kaybetmiş ve amcalarının yanına taşınmış üç kız kardeşin hikayesini anlatan Selena dizisi bir dönem rüzgar gibi esti. Dizinin kötü karakterlerinden Aslı ve Kıvılcım’da kötülüklerinin haricindeki sevimli tavırlarıyla dikkat çekti.

SELENA'NIN KÖTÜ KARAKTERİ ASLI'NIN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

Aslı Aykar’ı canlandıran Selda Özbek bu büyük çıkışın ardından aynı popülerliği bir daha yakalayamadı. Aslında ekranlardan hiç uzak kalmayan Özbek, sırasıyla Yahşi Cazibe, Sihirli Annem, Nuri, Mihrap Yerinde, Baba Candır dizilerinde rol aldı.

YILLAR SONRA AYNI PROJEDE YER ALDILAR!

Aslı Aykar’ın kocası Ekrem Amca idi. Selena dizisinde kızların naif amcası Ekrem’i Hakan Altıner canlandırıyordu. Ekran enerjileri çok sevilen Altıner ve Özbek yıllar sonra aynı projede bir araya geldi. Selda Özbek’in bilinen son projesi olan Kimse Bilmez isimli dizide Selda Özbek, Meral Selvin karakterine hayat verdi. Meral Selvin dominant, akıllı ve gözü hep yükseklerde olan bir kadındı. Kocasını hiç beğenmezdi. Güzel tesadüf ise işte tam bu noktadaydı. Hakan Altıner dizide Selda Özbek’in yani Meral Selvin’in kocası İlhan Selvin’e hayat verdi. Karakterlerinin özellikleri ise bilenlere Selena dizisindeki çifti hatırlattı.

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