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Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği için kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi oldu

Manken Ebru Destan, iş ortamında tanıştığı, daha sonra kendisiyle sevgili olmadığı için tehdit mesajları aldığı Kenan K. isimli kişiden şikayetçi oldu.

Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği için kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi oldu
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44 yaşındaki eski manken Ebru Destan, geçtiğimiz ay iş ortamında Kenan K. isimli biriyle tanıştı. Arkadaşlıkları devam ederken Erkan K., Destan'a ilişki teklifinde bulundu. Destan'dan beklediği karşılığı bulamayan genç adam, tehditler savurmaya başladı.

BİRLİKTE OLMAK İSTEMEYİNCE TEHDİT MESAJLARI ALMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Destan, kendisiyle birlikte olmak isteyen Erkan K.'nın isteğini geri çevirdi. Genç adam, bunun üzerine Destan'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Peş peşe aldığı mesajlardan rahatsız olan ünlü manken, savcılığa başvurarak Erkan K.'nın huzur ve sükununu bozduğunu ve kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında hakkında suç, uzlaşmaya tabi olunca Kenan K. yaptığından pişman olduğunu belirtip özür diledi. Ebru Destan da genç adamı affetti.

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