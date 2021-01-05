Çıplak uyumanın faydaları neler uykuya daha hızlı dalabilirsiniz!

Çıplak uyumak çoğu insanın sıcak bakmadığı bir durum olsa da dünyada bu şekilde uyuyan milyonlarca insan var. Uzmanlara göre çıplak uyumak sağlık açısından da son derece faydalı. Uyku kalitesinden, cilt sağlığına; uykuya daha hızlı dalmaktan, doğurganlığı artırmaya çıplak uyumanın yararları şaşırtıyor. İşte çıplak uyumanın bilinmeyen faydaları!

Cilde iyi geliyor

Uyku sırasında yanlış kumaşlar tercih etmek cildin nefes almasına engel oluyor. Bu da cilt sorunlarının oluşmasına zemin hazırlar. Öte yandan kıyafetler varken vücudun sıcaklığının dengelenmesi zorlaşır. Tüm bunlar ciltte sivilceye, kuruluğa neden olabilir. Çıplak uyumak ise cildinizin uyku sırasında nefes almasına yardımcı olur.

Uykuya daha hızlı dalabilirsiniz

Araştırmalara göre, uyku sırasında insan vücudunda sıcaklık düşer ve uyandıktan sonra yükselir. Çıplak uyumak bu soğuma sürecini başlatabilir ve bu da daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

Uyku kalitesini artırır

Uyku kalitesini bozan şeylerin başında gece terlemek geliyor. Gece terlediğinizde uyanırsınız ve kıyafetlerinizi çıkarmak ya da üstünüzü değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu da uykunuzu böler. Çıplak uyumak ise terlemenize engel olur, gece daha rahat uyumanızı sağlar. Kaliteli bir uyku ise; stresi azaltmak ve bağışıklığı güçlendirmek başta olmak üzere sayısız fayda sağlar.

Kendini sevmenin bir biçimi

Çıplak uyumanın birçok psikolojik faydası var. Size doğrudan cildinizi deneyimlemeniz için bir yol verir ve vücudunuzu duyusal olarak takdir etmeniz için bir fırsat yaratır. Yatakta ellerinizi kollarınızın üzerinde gezdirmek veya bir elinizin göğsünüze ve karnınıza yaslanmasına izin vermek sizin için rahatlatıcı olabilir.

Erkek doğurganlığını destekler

Doğurganlık tedavisinde olan 656 erkek üzerinde yapılan çalışmada, daha dökümlü çamaşır giyen erkeklerin, dar iç çamaşırı giyenlere göre daha yüksek sperm sayısına sahip olduğu sonucuna varıldı. Çıplak uyumanın doğurganlığı artırabileceğini kanıtlayacak hiçbir veri olmasa da, bu araştırma gevşek kumaşın sperm üretimi için faydalı olabileceğini öne sürüyor. Bol kumaş sperm sayısını koruyorsa, hiç giymemenin de etkisi olabilir.

Vajinal sağlığı geliştirebilir

Özellikle kadınlar için çıplak veya en azından iç çamaşırı olmadan uyumak, maya enfeksiyonu gelişme riskini azaltarak vajinal sağlığı geliştirebilir. Maya enfeksiyonları, vajinanın pH seviyesinde bir değişiklik, hormonal dengesizlik veya nemdeki artış nedeniyle mayada aşırı büyüme yaşadığında ortaya çıkar. Çıplak uyumak vajinanın 'nefes almasına' izin verebilir.