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Cilt tipi nasıl belirlenir kuru ciltler ince bir deriye sahip!

Cildinize doğru bir bakım uygulamanın yolu cilt tipini belirlemekten geçiyor. Peki cilt tipi nasıl belirlenir? Yanıtı haberimizde...

Cilt tipi nasıl belirlenir kuru ciltler ince bir deriye sahip!
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Her cilt tipi kendisine uygun bakımı gerektiriyor. Cilt tipini doğru olarak belirlemek bazen pek de kolay olmuyor. Sizin için cilt tipi nasıl belirlenir biraraya getirdik. Hangi cilt tipi nasıl özelliklere sahip? Cilt tipine göre bakım nasıl yapılmalı? Gelin içeriğimize bir göz atalım!

Kuru cilt tipi

Kuru ciltlerin üst derisi incedir, gözenekleri ufak ve kapalıdır. Ancak yağ salgılanması normalin altında olduğu için görünümü mattır ve pullanmalar meydana gelebilir. Cilt gergindir ama çabuk kırışır.

Kuru cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, besleyici gece kremi, göz çevresi kremi ve nemle yağ depo edici maskeler kullanabilirsiniz.

Normal cilt tipi

Normal ciltlerin görünümü şeffaf, gözenekleri kapalı, lekesiz olur. Normal cilde sahip olanlar çok da problem yaşamazlar. Bu cilt tipi hafif bir bakımla doğal güzelliğini korur.

Normal cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkol oranı normal bir tonik ve su içerikli hafif bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Karma cilt tipi

Karma ciltlerde alın, burun ve çene yağlıdır. Yani yüzde T şeklinde bir yağlanma görülür. Yağlı olan kısımlarda siyah nokta, yağ butonları, açık gözenekler olabilir. Yanaklardaki gözenekler ise kapalıdır.

Karma cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, düşük alkollü tonik, cildin durumuna göre nemlendirici ve eğer gerekiyorsa göz çevresi için krem kullanabilirsiniz.

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