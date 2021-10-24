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Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Diriliş Ertuğrul'da Artuk karakterine can veren Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
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Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizilerinden tanıdığımız 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, aldığı haber le dünyası başına yıkıldı.

 KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ayberk Pekcan, yapılan tetkikler sonrasında kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını söyledi.

"BAŞLANGIÇ EVRELERİNDE HİÇ BELİRTİ VERMEDİ"

Usta oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: SNOB Magazin

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