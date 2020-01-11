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Günlük pratik makyaj yapmanın 3 adımı hem pratik hem çekici!

Gnülük hayatta cildi canlı ve sağlıklı göstermek için pratik yöntemlerle makyaj yapmanın yollarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

Günlük pratik makyaj yapmanın 3 adımı hem pratik hem çekici!
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Günlük hayatta cildinizi canlı göstermek için çok fazla makyaj yapmanıza gerek yok! 3 pratik makyaj yöntemi ile cildinizi daha canlı ve çekici gösterebilirsiniz. Her kıyafetinize uygun günlük kolay makyaj yapmak için sizin için bir araya getirdiğimiz makyaj yöntemlerine göz atabilirsiniz. Hem makyaja yeni başlayanlar için hem de uğraşılmamış dikkat çeken makyajın 3 yöntemine göz atmaya ne dersiniz!

Göz Makyajı!

Günlük hem pratik hem de kolay makyaj yönteminin olmazsa olmazı göz makyajıdır. Göz kapağınızı eşitlemek için göz bazı kullanarak bronzer veya allığınız ile göz kapağınızda hafif bir derinlik oluşturarak ince bir eyeliner uygulayıp kirpik diplerinizi belirginleştirin. Daha sonra kirpiklerinize maskara uygulayarak göz makyajınızı tamamlayın.

Ten Makyajı!

Cildinizi canlı ve sağlıklı göstermek için bb krem veya ince yapılı bir fondöten uygulayarak cildinizdeki renk eşitsizlik görünümünü ortadan kaldırabilirsiniz. Daha sonra cildinizi renklendirmek için hafif bir bronzer veya allık uygulayarak tamamlayabilirsiniz.

Son Adım Dudak Makyajı

Son dönemlerin popüler makyaj renkleri nude tonlarıdır. Şeftali, nude tonlarında ruj uygulayarak dudak makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

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