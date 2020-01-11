Tavuk çöketme nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Tavuklu çökertme nasıl yapılır? "Bu akşam ne pişirsem?" diye düşünenlerin imdadına yetişecek harika bir tarifimiz var. Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu şahane öneriye bayılacaksınız. Hem ekonomik hem de lezzetli olan bu öneriyi denemeye ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tavuklu çökertme tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Tavuklu çökertme için:

2 su bardağı sıvı yağ,400 gram tavuk göğsü, 2 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 2adet rendelenmiş domates,2 adet patates(kibrit doğranmış)

Üzeri için:

1 kasesarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı:

Yayvan bir tavaya 1/2 su bardağı sıvı yağı döküp ısınması bekleyin ve ardından dilimlediğiniz tavuk göğsünü kızartmaya başlayın.Tavuklar altın sarısı rengini aldığında sarımsak ve biberleri ekleyip karıştırın.Rendelenmiş domatesleri de ekleyin ve yoğunlaşana dek tavada malzemelerle birlikte pişirin.Tencereye kızartmak için 1,5 su bardağı sıvı yağı dökün ve ısınmasını bekleyin.Kibrit doğradığınız veya rendelediğiniz patatesleri çıtır çıtır olana dek kızartın.Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökün ve üzerine pişirdiğiniz tavuklu harcı ekleyin. Tavuk çökertme afiyetle yenmeye hazır!