search menu
search
close

Tavuk çöketme nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

"Bu akşam ne pişirsem?" diye düşünenlerin imdadına yetişecek harika bir öneri olacak. İşte hazırlanışı!

Tavuk çöketme nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!
-A A+

Tavuklu çökertme nasıl yapılır? "Bu akşam ne pişirsem?" diye düşünenlerin imdadına yetişecek harika bir tarifimiz var. Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu şahane öneriye bayılacaksınız. Hem ekonomik hem de lezzetli olan bu öneriyi denemeye ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tavuklu çökertme tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Tavuklu çökertme için:

2 su bardağı sıvı yağ,400 gram tavuk göğsü, 2 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 2adet rendelenmiş domates,2 adet patates(kibrit doğranmış)

Üzeri için:

1 kasesarımsaklı yoğurt

 Hazırlanışı:

Yayvan bir tavaya 1/2 su bardağı  sıvı yağı döküp ısınması bekleyin ve ardından dilimlediğiniz tavuk göğsünü kızartmaya başlayın.Tavuklar altın sarısı rengini aldığında sarımsak ve biberleri ekleyip karıştırın.Rendelenmiş domatesleri de ekleyin ve yoğunlaşana dek tavada malzemelerle birlikte pişirin.Tencereye kızartmak için 1,5 su bardağı sıvı yağı dökün ve ısınmasını bekleyin.Kibrit doğradığınız veya rendelediğiniz patatesleri çıtır çıtır olana dek kızartın.Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökün ve üzerine pişirdiğiniz tavuklu harcı ekleyin. Tavuk çökertme afiyetle yenmeye hazır!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eklem sağlığının temeli bu besinlerde saklı! Eklem sağlığının temeli bu besinlerde saklı!
Sağlık
Böylesi çok daha kolay: Tavada kazandibi Böylesi çok daha kolay: Tavada kazandibi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Önceki Haberler
Günlük makyajın 3 sırrı!
Günlük makyajın 3 sırrı!
Dereotunun bu faydası inanılmaz!
Dereotunun bu faydası inanılmaz!
Hanife'den olay hareket! Evlendiği eşinin tüm fotoğraflarını sildi!
Hanife'den olay hareket! Evlendiği eşinin tüm fotoğraflarını sildi!
Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını yıkan haber!
Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını yıkan haber!
Başkasının havlusunu sakın kullanmayın!
Başkasının havlusunu sakın kullanmayın!
Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı
Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı
Yer fıstığının bilinmeyenlerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Yer fıstığının bilinmeyenlerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Hatice'nin ayna karşısındaki paylaşımı dalga konusu oldu!
Hatice'nin ayna karşısındaki paylaşımı dalga konusu oldu!
Yorumlar