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Mehmet Ali Erbil'den kötü haber fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
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Evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil',n ardından Kaçış Sendromu hastalığı nüksetmişti ve ardından aylarca hastanede yatmıştı. 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşam mücadelesi veriyor 

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

Dostlarına içini döktü 

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu. Bu süreçte Erbil'i hiç yalnız bırakmayan yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar ile akşam yemeğinde buluşan Erbil, yakın dostlarına dede olmasından sağlık sorunlarına kadar birçok konuda açıklamalar yaparak içini dökmüştü.



 

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