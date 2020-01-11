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Hanife eşi Kemal Ayvaz'ın tüm fotoğraflarını sildi!

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı eşi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Hanife eşi Kemal Ayvaz'ın tüm fotoğraflarını sildi!
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Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran bir hamle geldi. Gürdal, eşinin tüm fotoğrafların sildi ve soyadını kullanmayı bıraktı. Hanife'nin bu hareketi ayrılıyorlar mı sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. 

Tüm fotoğrafları silip, soyadını kullanmayı bıraktı 

Hanife, 1 ay önce nikah masasına oturduğu fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz'ın tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Düğün fotoğraflarını da hesabından kaldıran Hanife'nin eşinin soyadını kullanmayı bırakması da ayrılık iddialarına neden oldu.

hanıfe gurdal eşinin tum fotogralfların ısıldı!

''Kocama küfredip bana ağlamayın''

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife Gürdal, hem eşine kendisini şikayet eden hem de çıplak fotoğraflarını yollayan evli kadınlara tepki gösterdi. Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şunları söyledi:

"Özelden veya yorumdan şahsımıza, ailemize, kişilik haklarımıza ve namusumuza kadar küfür, hakaret edip de karşılığında küfür ve hakaret duyduğunuzda ağlamayın. Oyunu kurallarına göre oynayın. Bizim de ağzımız armut toplamıyor. Ben muhatap olmama taraftarıyım ama bir erkek gururuyla Kemal tabi ki de altında kalmaz. Gerekli mecralara başvurur, buna gerek duymadığı zamanda sizin seviyenize düşüp küfürlerinize ve hakaretlerinize aynı şekilde cevap verir. Sonra kalkıp da 'Kocan benim çoluğuma çocuğuma, karıma, kocama küfür etti' diyerek ağlamayın.

''Çıplak fotoğraflarını kocana atacağım''

Bu yorumları yazanlar Kemal'a çıplak fotoğrafta atıyorlar. Senin oradan ailenle fotoğrafın var neden benim kocama çıplak fotoğraf atıyorsun? Neyse ki senin kocana o çıplak fotoğraflarını atmıyorum. Ben kocama güveniyorum zaten onunla bir problemim yok. Beni kocama şikayet ederken çıplak fotoğraflarını kocana atabileceğimi de düşün."

 

 

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