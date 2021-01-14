Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar'ı anlattı bana benzemeyen kadınları dövüyor!

Manken Ebru Şimşek, Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına ilk kez bağlanarak Adnan Oktar suç örgütü hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Muridi aracılığıyla iletişime geçti”

Adnan Oktar'ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu söyleyen Ebru Şimşek, “Müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti” diye konuştu.

Uygunsuz görüntülerini çektiler

Şimşek, müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar'ın kendisine “Pijamalarını da al, gel bu evde yaşa” dediğini ama kendisinin kabul etmediğini ifade eden Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.

"Bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş"

Adnan Oktar'ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını aktaran Şimşek, “Beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” şeklinde konuştu.

Kemal Sunal destek oldu

Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal'ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Şimşek, “Mahkememe bile gelmişti” sözleriyle ifade etti.