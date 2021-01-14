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Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinin tehdit ettiği Rafet El Roman savcılığa koştu!

Sesini dinlediği hayranına "Sesin kötü" diyen Rafet El Roman'ın başı derde girdi. Hayranının sevgilisinin tehdit ettiği şarkıcı savcılığa giderek şikayetçi oldu

Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinin tehdit ettiği Rafet El Roman savcılığa koştu!
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Ünlü sanatçı Rafet el Roman, geçtiğimiz haftalarda Mersin'de bir AVM'de konser verdi. Çıkışta Sümeyye A. isimli hayranı, kendisine sesini dinletip şarkıcının yorumunu merak etti. El Roman, kızı dinledi ama yeteneksiz buldu. Olayın ardından genç kızın sevgilisi Ümit Ö., ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi. Savcılık, soruşturma başlattı.

Rafet, kendisini tehdit eden kişiyi affetmedi

Sabah'ta yer alan habere göre, Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı. Ümit Ö. hakkındaki dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. El Roman, şahsı affetmedi. Ümit Ö. hakkında, gönderdiği mesajda sinkaflı sözler ve tehditler bulunduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 4 yıla kadar hapsi istenen Ümit Ö., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

"Sevgilime sarktığını düşündüm"

Soruşturma kapsamında El Roman'a sesli mesajlarla hakaret ve tehdit ettiği belirlenen Ümit Ö.'nün ifadesine başvuruldu. Ümit Ö., amacının tehdit etmek olmadığını, ancak birlikte yaşadığı insana sarkıntılık edildiğini düşünüp, bunun verdiği sinirle yanlış anlaşılabilecek şeyler söylemiş olabileceğini belirtti.

 

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