Et yiyen bakteri nedir deniz ürünlerinden bulaşıyor!

Et yiyen bakteri hastalığını duymuş muydunuz? Oldukça nadir görülmesine rağmen ciddi komlikosyonlara yol açan hatta ölümle sonuçlanabilen bu hastalığın vücudumuza nasıl bulaştığını öğrenince kulaklarınıza inanmayacaksınız. Özellikle etleri çok fazla pişirmeden yiyenler bu haberimize bir göz atmanızda fayda var. Sağlığınız tehlikede! Peki et yiyen bakteri nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mıdır? İşte et yiyen bakteriye dair tüm merak edilenler!

BAKTERİYE YAKALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ ÖLÜYOR

Et yiyen bakterinin bilim dilindeki adı nekrotizan fasiittir. Bu bakteri kısa süre içerisinde cilt ve kas yüzeyindeki tüm dokuları yok etmektedir Et yiyen bakteri nadiren görülmesine rağmen çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu bakteriye yakalanan 4 kişiden 1'i ölür.

AZ ÇİĞ YA DA AZ PİŞMİŞ DENİZ ÜRÜNLERİNDEN BULAŞIYOR

Bu bakterinin çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerinden bulaştığı düşünülüyor. Ya da açık bir yaranın tatlı veya tuzlu su ile teması esnasında da bu bakteri vücuda bulaşabiliyor.

BAKTERİYE YAKALANMA RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER!

Et yiyen bakteriye yakalanma riskini arttıran faktörler arasında; sürekli denize veya okyanusa açılanlar,deniz ürünlerinin bol tüketildiği yerler, etin iyi pişirilmediği yerlerde, bağışıklığı zayıf kişiler,kronik rahatsızlığa sahip hastalar,ameliyattan çıkmış kişiler, et yiyen bakteriye yakalanma riskine sahiptir.

PEK ÇOK BELİRTİSİ BULUNMAKTADIR

Et yiyen bakterinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Özellikle vücuda bulaştıktan sonra 24 saat içerisinde etkisini göstermektedir. Kızarık, morarma, şişmiş bölgeler, vücut ısısının 5 kat fazla olması, titreme, mide bulantısı, yeşil kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Hata bir süre sonra şoke girer ve organ yetmezliğine bağlı olarak ölüm meydana gelebilir.

ERKEN TEŞHİS ÖNEM TAŞIYOR

Hatalığın tedavi edilmesinde erken teşhis oldukça önem taşıyor. Ne kadar erken teşhis edilirse ölüm oranıda okadar azalmaktadır. Bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı hasta yoğun bakıma alınarak tedavi süreci başlatılır. Fakat hastalığın kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Araştırmalara göre sarımsak ve soğan hastalığın tedavisinde doğal yöntem olarak önem taşıyor.