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Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı

Lüks teknede verdiği bikinili pozlarla olay olan Şeyma Subaşı, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Subaşı, bu kez üstsüz paylaşımıyla gündem oldu.

Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı
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Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yine çok konuşulacağa benziyor.

Üstsüz poz verdi

Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı bu sefer de üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı'nın söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bikinili pozları olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve lüks yaşamıyla magazinde sıkça konu olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı lüks tekneden bikinili pozlarını paylaşmıştı. Subaşı'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.

Karayiplerde tatil yapan Şeyma Subaşı, bikinili pozlarını paylaştıKarayiplerde tatil yapan Şeyma Subaşı, bikinili pozlarını paylaştı

 

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