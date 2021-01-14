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Koronavirüsü atlatan Hadise, anksiyeteye yakalandığını duyurdu

Şarkıcı Hadise, 'O Ses Türkiye'nin kamera arkası vlogunu çekti. Ünlü şarkıcı, çektiği videoda koronavirüsü atlattıktan sonra anksiyeteye yakalandığını söyledi.

Koronavirüsü atlatan Hadise, anksiyeteye yakalandığını duyurdu
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Geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüsü yenen Hadise, yeni rahatsızlığıyla hayranlarını şaşırttı. Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle kendisinde anksiyete bozukluğunun ortaya çıktığını belirtti.

Hastalık sürecini anlattı

Şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını da ilk kez anlattı.

"Koronayı atlattım ama anksiyete kaldı"

Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."

Anksiyete bozukluğu nedir?

Anksiyete veya endişe; hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu. Duygusal açıdan ise korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise birey, anksiyetenin kaynağından kaçma eğilimi gösterir.

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