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Arabada poz veren Hande Erçel, beğeni butonunu çökertti!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncusu Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı araba pozlarıyla hayranlarından büyük ilgi gördü.

Arabada poz veren Hande Erçel, beğeni butonunu çökertti!
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FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da Kerem Bursin ile başrolleri paylaşan Hande Erçel'in her paylaşımı gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.

Yorum ve beğeni yağdı

18,4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi. Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya kısa sürede 2,6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.

Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model. Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

 

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