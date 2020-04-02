Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye giden ve koronavirüs testi negatif çıkan Serdar Ortaç, salgın nedeniyle durumu iyi olanla olmayan kişilerin artık aynı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Demet Akalın'ın yaptıpı yorum ise herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı Ortaç'ın virüs paylaşımına Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" diyerek sert çıktı.

''Sende herkes gibisin''

Serdar Ortaç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin. Artık sende herkes gibisin" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı da Ortaç'a Kıbrıs'ta kumar oynarken kaybettiği malları hatırlatınca Demet Akalın sessiz kalamadı.

''Kumarda evler giderken virüs yoktu''

Ortaç'ın paylaşımına yorum yapan Akalın ise "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri büyük yok çanta! Herkes bütçesine göre evini alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demogoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" dedi.