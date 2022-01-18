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Esra Erol'da ilginç olay: Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan 21 yaşındaki Safa Kepek, "Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da ilginç olay: Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor
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Ortaokuldan beri aşık olduğu Rabia Kepek ile 2018 yılında evlenen Safa, eşiyle birbirlerini çok sevdiğini ama ailelerin sürekli problem çıkardığını ve bu yüzden sorunlar yaşadıklarını Esra Erol'un programında açıkladı.Eşinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Safa, "1,5 aylık bebeğimiz var. Çamaşır yıkayamıyor, yemek yapamıyor diye annem eşimi istemiyor. Kayınvalidem de karımı ve çocuğumu evine aldı, bırakmıyor" dedi.

Canlı yayına bağlanan kayınvalidenin söyledikleri ise izleyenleri şoke etti. "Oğlum Rabia'dan ayrılsın ben ona daha iyisini bulurum" diyerek herkesi şaşırttı.

 
 
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