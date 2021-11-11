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Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler mango sabunu mantar hastalıklarına birebir!

Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler? Sabunların hastalıkların tedavisinde kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte o sabunlardan bazıları!

Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler mango sabunu mantar hastalıklarına birebir!
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Sabunların bazı hastalıklara deva olduğunu duymuş muydunuz? Evet sabunlar birçok hastalığa derman oluyor? Peki hangi sabun hangi hastalığa derman oluyor diyorsanız gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte öğrenelim. 

Buğday Sabunu: Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.Çam Sabunu: Yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermotolojik bir sabundur.

Civanperçemi Sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

 Hindistan Ceviz Sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Karanfil Sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Mango Sabunu: Mantar hastalıklarında kullanılır.

Meyan Kökü Sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır.

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