Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler mango sabunu mantar hastalıklarına birebir!

Sabunların bazı hastalıklara deva olduğunu duymuş muydunuz? Evet sabunlar birçok hastalığa derman oluyor? Peki hangi sabun hangi hastalığa derman oluyor diyorsanız gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte öğrenelim.

Buğday Sabunu: Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.Çam Sabunu: Yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermotolojik bir sabundur.

Civanperçemi Sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

Hindistan Ceviz Sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Karanfil Sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Mango Sabunu: Mantar hastalıklarında kullanılır.

Meyan Kökü Sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır.