İbrahim Tatlıses'i kahreden haber oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Ahmet Tatlı kimdir işte son durumu

İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili son dakika kahreden haber... Tatlıses'in ilk evliliğini yaptığı Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses beyin ameliyatı geçirdi. Ahmet Tatlıses'in son durumuna ilişkin henüz bir bilgi edinilmezken, İbrahim Tatlıses'in derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu şarkıcı İdo'nun ağabeyini ameliyat geçirdiği hastanede ziyaret ettiği öğrenildi. İşte detaylar...