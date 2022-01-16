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İbrahim Tatlıses'i kahreden haber oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Ahmet Tatlı kimdir işte son durumu

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'dan korkutan haber... Son dakika bilgisine göre Adalet Tatlı ile olan eviliğinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses beyin amel

İbrahim Tatlıses'i kahreden haber oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Ahmet Tatlı kimdir işte son durumu
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İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili son dakika kahreden haber... Tatlıses'in ilk evliliğini yaptığı Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses beyin ameliyatı geçirdi. Ahmet Tatlıses'in son durumuna ilişkin henüz bir bilgi edinilmezken, İbrahim Tatlıses'in derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu şarkıcı İdo'nun ağabeyini ameliyat geçirdiği hastanede ziyaret ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

 

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı geçirdi.

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses yıllar sonra tekrar ekrana dönerek sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak sanatçıya bir kötü haber geldi.  Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu.

 Bir dönem babasının korumalığını da yapan Ahmet Tatlıses 2000-2002 yılları arasında türkücü Ceylan ile evli kaldı.

2008 yılında Tülay Koçak ile evlenen Ahmet Tatlıses'in Mert adında bir oğlu bulunuyor.

 
 
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