Damla sakızının faydaları neler solunum yolu hastalıklarına birebir!

Damla sakızı, geleneksel olarak ilk kez Sakız Adası'nda üretilmeye başlamıştır. Eski çağlardan beri hastalıkları tedavi etmede yardımcı olan damla sakızı, tıbbi ilaçlarda kullanılmıştır. Damla sakızı, doğada en kuvvetli antiseptik içeriğe sahiptir ve enfeksiyon ile mücadelede etkilidir. Bu sebeple solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. İşte damla sakızının mucizevi yararları!

Astıma iyi geliyor

Damla sakızı astım problemi olan insanların tüketmesi gereken besinlerden. Nefes darlığı çekenlerin damla sakızını toz haline getirip su ile içmeleri faydalı olacaktır. Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir.

Ağız ve diş sağlığı

Damla sakızı antiseptik özelliği ile ağız ve diş sağlığına iyi gelir. Sakız olarak çiğnendiğinde diş sağlığını korur ve dişlerin beyazlamasını sağlar. Ayrıca ağız kokusunu giderir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına birebir

Damla sakızını toz haline getirdikten sonra bal ile karıştırıp tükettiğinizde, solunum yolları hastalıklarını iyileştirir. Enfeksiyon kapmış boğazı ve akciğeri temizler, balgam söktürücü etkisiyle boğaz enfeksiyonundan kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca akciğer kanseri riskini azaltır.

Mide rahatsızlıklıklarını gideriyor

Damla sakızı içeriğindeki bazı maddelerden dolayı reflü ve ülser gibi mide problemlerinde fayda sağlar. Sindirim için mükemmel bir besin olan damla sakızı, yemek sonrası yaşanan hazımsızlığı giderir, ayrıcamide asidini düzenleyerek bulantı ve kusmaya iyi gelir.

Kısırlık tedavisi

Son yıllarda yapılan araştırmalar damla sakızının kısırlık tedavisinde de etkili olduğunu ortaya koymuştur.