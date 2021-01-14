Çay lekesi nasıl çıkarılır işte en pratik yöntemi!

Çay lekeleri ev içerisinde yaptığımız kazalarda en fazla muzdarip olduğumuz konu. Çok kolay çıkmayan çay lekeleri için aslında oldukça pratik yöntemler bulunuyor. Anında müdahale etmek gerekse de kuruyup kalan, hatta üzerinden günler geçen çay lekelerini de çıkarmanın yollarını araştırdık. Elmaelma.com okurları için halıya dökülen çay lekesini basit bir şekilde çıkarmanın püf noktalarını bir araya getirdik!

Halıdaki çay lekesini temizlemek için...

Halıya anında dökülen çay lekesinin kalıcı olmasını engellemek için üzerine hemen kağıt havlu bastırın ve temizleyin. Daha sonra çay dökülen halının üzerini sert bir şekilde vurarak suyunu alın. Böylelikle çay lekesinin derin çay lekesinin kalıcılığını azaltmaktadır.

Lekeye ıslak bir bezle tampon yapın

Çay lekesi her ne kadar ilk başlarda lekesini belli etmese de ilk adım adım her zaman çok önemlidir. Ancak aradan bir kaç gün geçtikten sonra veya leke kuruduktan sonra kendini belli etmeye başlar ve çıkması oldukça zordur. Hatta kalıcı bile olabilir. Şekerli çay lekesinden kurtulmanın bir diğer önemli adımı da silerek temizlememektir. Lekenin üzerindeki suyu alın ve ıslak bir bezle tampon hareketlerle lekenin üzerini silebilirsiniz.

Beyaz sirkeden yararlanın

Halınıza çay ya da kahve döküldüğü zaman hemen beyaz sirkeden yardım alın. Sizi bu lekelerden kurtaracak en etkili yöntem beyaz sirkedir. Tek yapmanız gereken beyaz sirke ve su karışımını lekenin üzerine döktükten sonra halıyı ıslak bezle ovarak silmek. Bir süre sonra lekenin çıktığını göreceksiniz.