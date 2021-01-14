Kuru ciltler için ne yapmalı ölü derilerinizi temizleyin!

Cilt bakımındaki bazı dikkatsizlik ya da ihmallikler var olan kuruluğu daha da artırabilir. Cildiniz için kullandığınız ürünler, temizleme alışkanlığı hatta beslenme bile cildinizin kuruluğu üzerinde etkili olan durumlardır. İşte cildi kuru olanlar için altın değerinde bakım tavsiyeleri...

Ölü derileri temizleyin

Cildi nemli tutmanın yanı sıra ölü derilerin nazikçe temizlenmesi de cildin pürüzsüz bir görünümüne kavuşmasının ve makyajınızın daha kalıcı olabilmesinin anahtarlarından birisidir. Ölü derileri, cilt tipinize göre haftada bir ya da iki haftada bir temizlemek, pul görünümünü önlemeye yardımcı olacaktır. Bu işlem aynı zamanda makyajınızın yüzünüzde yapay bir şekilde durması yerine cildinize nüfuz etmesine olanak tanır.

Nemlendirin

Nemin önemi anlatmakla bitmez. İyi bir nemlendirici kullanarak cildin nemli kalmasını sağlamak kuru ciltler için en önemli güzellik sırlarından biridir. Kuru, pul pul bir cilde uygulanıyorsa eğer, doğal güzelliğinizi artırmanıza izin verecek bir güzellik ürünü yok. Makyajdan önce cildinizi nemlendirin ve fondöten için pürüzsüz bir yüzey yaratmak adına nemlendirici bir yüz bazı kullanmayı deneyin.

Kuru ciltler için yapılmış ürünleri kullanın

Bu da herkesin bildiği, ancak tekrar tekrar söylenmesi gereken bir güzellik sırrı. Kullandığınız tüm cilt bakımı ve güzellik ürünlerinin kuru ciltler için özel yapılmış olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde ürünün kuru bölgeleri öne çıkarması riskini göze almış olursunuz. Bu yüzden makyajınızın taze ve belirgin görünmesi için kremsi ya da likit fondöten, allık ve hatta göz farı ve eye liner kullanmanızda fayda var.

Nem kaybı yaratan içeceklerin tüketimini azaltın

Bol su içmek, güçlü bir sağlık için elzemdir; ancak daha çok su içmenin cildin kurumasını önleyeceği efsanesi doğru değil. Daha çok su içmek cildi nemlendirseydi eğer, hiç kimse kuru bir cilde sahip olmazdı. Bol su içmenin yanında, kafeinli içecekler ve alkol gibi vücutta nem kaybına sebep olan içeceklerin tüketimini de azaltmanız gerekiyor.

Tahriş edici maddelerden kaçının

Cildi tahriş eden maddelerden uzak durmak kulağa basit geliyor; ancak kimi zaman kullandığımız güzellik ürünlerinin yapısında bulan tahriş kaynaklarının farkında dahi olamıyoruz. Sülfat ve sabun yaygınlıkla bilinen suçlulardandır; ancak mentol, alkol, nane ve okaliptüsün de kuru ciltleri tahriş ettiği bilinmektedir. Yeni güzellik ürünlerine yatırım yapmadan önce etiketlere baktığınıza emin olun.