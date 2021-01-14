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Yeşilim tatlısı nasıl yapılır lezzeti bir şahane!

Yeşilim tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Hem farklı hem de ekonomik tatlı tarifi arayanlar buraya! Bu lezzete bayılacaksınız! İşte hazırlanışı!

Yeşilim tatlısı nasıl yapılır lezzeti bir şahane!
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Yeşilim tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Evde hazırlayacağınız bu şahane lezzet hem ekonomik hem de diğerlerine pek benzemiyor. İçerisine konulan ıspanaktan yeşil rengini alan bu tatlı tarifine hem siz hem de misafirleriniz bayılacak. Peki yeşilim tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yeşilim tatlısı. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER: 

15 yaprak ıspanak,1/2 su bardağısıvı yağ2 adet yumurta,1/2 su bardağı toz şeker, 200 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş),1/2 su bardağı irmik,1 paket vanilin,4 su bardağı un,1 tatlı kaşığıkabartma tozu1 çay bardağı dövülmüş, ceviz içi

Şerbeti İçin:

3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker

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