Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, kusursuz fiziğini nasıl koruduğu ortaya çıktı. Lopez, fiziğini korumak için uyku, düzenli beslenme, alkol ve kahve içmemek gibi şeylere dikkat ediyor.

10 SAAT UYUYOR

Çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Sporu yalnız yapmayan Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.

TATİLLERDE GÜNEŞLENMİYOR

Sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapan Jennifer Lopez, hem denize giriyor hem de su sporları yapıyor. Lopeaz'in tatilde en çok dikkat ettiği konu ise güneşlenmemek. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.

KAHVE VE ALKOL YOK

Jennifer Lopez'in dikkat ettiği bir başka önemli nokta ise tütün ürünleri, alkol ve kahveden kesinlikle uzak duruyor. Bunlar cilde zarar verdiği için hepsinden uzak duruyor.

BESLENMESİNE ÖZEN GÖSTERİYOR

51 yaşındaki Lopez, bunların yanı sıra beslenmesine de ayrı bir özen gösteriyor. Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor. Bir günde 8 bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.

HER GÜN MEDİTASYON YAPIYOR

Dış görünüşün, ruhsal sağlıkla bir bütün olduğunu düşünen Lopez, iç dengesini korumak için her gün düzenli olarak meditasyon yapıyor.