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Uyumayı kolaylaştıran yiyecekler neler iki bardak vişne suyu için!

Zaman zaman uykuya dalmada güçlük çektiğimiz dönemler olabiliyor. Peki uykuya dalmayı kolaylaştıran yiyecekler neler? İşte uykunuzu getirecek besinler!

Uyumayı kolaylaştıran yiyecekler neler iki bardak vişne suyu için!
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Sağlıklı bir beden için yeterli uyku başlıca ihtiyaçlarımızdan biri. İyi bir uyku, uyumamızı sağlayan çok sayıda faktör bulunuyor. Yiyip içtiklerimiz de uyku kalitesine sandığımızdan çok daha fazla etki ediyor. Bazı yiyecekler içlerindeki maddeler sayesinde beynimizi ve vücudumuzu uykuya hazırlıyor, daha rahat dalmamızı sağlıyor. İşte o besinler!

Süzme peynir

Triptofan ve melatonin hormonu gece rahat bir uyku çekmenizde size yardımcı olan aminoasit ve hormonlardandır. Özellikle melatonin her ne kadar gün boyu vücutta üretilse dahi süzme peynirle desteklemenizde fayda var.

Vişne suyu

Melatonin içeren konsantre vişne suyu, günde iki bardak içildiğinde, kronik uykusuzluğa iyi geliyor.

Badem

Ara öğünlerinizde atıştırmanız için en iyi besin badem olabilir. Oldukça sağlıklı olmasının yanında uyku düzeninize de katkısı var bademin. Magnezyum eksikliği rahat uyumanıza engel oluyorsa bu eksikliği biraz olsa kapatmak için badem yemekte fayda var.

Balık

Özellikle taze samon ve tuna gibi yağlı balıklar vücuttaki B6 vitaminini artırıyor. Bu vitamin uykuya dalmanıza yardımcı olan melatonin hormonunun salgılanması için gerekli.

Yasemin pirinci

Amerika'da yapılan bir bilimsel araştırmada, akşam yemeğinde yenilen yüksek GI içeren yasemin pirinci ile yapılmış pilav verilen deneklerin, daha düşük GI'lı basmati pirinci ile yapılmış pilav verilenlerden daha çabuk uykuya daldıkları gözlenmiş. Bunun nedeni tam olarak açıklanamasa da, Yüksek GI içerek yiyeceklerin, kanda daha yüksek miktarda insülin salgılanmasına neden oldukları, salgılanan bu insülinin de uyku getiren hormonları tetikleyen amino asit miktarını artırarak uyumayı kolaylaştırdığı düşünülüyor. 

Yoğurt

Yoğurt gibi süt ürünleri, günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar, kalsiyum eksikliği ve uyku problemleri arasında bağlantı olduğunu destekliyor.

Muz

Potasyum ve B6 vitamini açısından zengin olan muz, iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

Nohut

Nohutta B6 vitamini açısından çok zengin bir besin. B6 vitamini vücutta, uykuya dalmanızı sağlayan melatonin hormonunun üretilmesinde kullanılıyor.

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