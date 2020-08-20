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Evinin bahçesinde duş alan Kylie Jenner, hayranlarını mest etti!

Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göz kamaştırdı. Evinin bahçesinde duş alan Jenner, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Evinin bahçesinde duş alan Kylie Jenner, hayranlarını mest etti!
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ABD'li show yıldızı Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük beğeni topladı. 24 yaşındaki Jenner, evinin havuzunda yüzdükten sonra, bahçede duş aldı. Pembe bikinisiyle kamera karşısına geçen Kylie Jenner, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Lüks harcamalarıyla sık sık magazin gündemine düşen Jenner, geçtiğimiz günlerde 24. yaşını yeni evinde arka arkaya düzenlediği partilerle kutlamıştı.

Cardi B'nin klibinde rol aldı

Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ailesinin servetine servet katan 24 yaşındaki Jenner, ünlü şarkıcı Cardi B'nin son video klibinde rol aldı.

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