Evinin bahçesinde duş alan Kylie Jenner, hayranlarını mest etti!

ABD'li show yıldızı Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük beğeni topladı. 24 yaşındaki Jenner, evinin havuzunda yüzdükten sonra, bahçede duş aldı. Pembe bikinisiyle kamera karşısına geçen Kylie Jenner, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Lüks harcamalarıyla sık sık magazin gündemine düşen Jenner, geçtiğimiz günlerde 24. yaşını yeni evinde arka arkaya düzenlediği partilerle kutlamıştı.
Cardi B'nin klibinde rol aldı
Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ailesinin servetine servet katan 24 yaşındaki Jenner, ünlü şarkıcı Cardi B'nin son video klibinde rol aldı.