Hadise bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun zamandır Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret eden ikili, bu zamana kadar hiç basın mensuplarına görüntü vermedi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Hadise, dün ilk pozlarını yayınladı.

Aşka geldi

Kaan Yıldırım ile bu zamana kadar fotoğrafını paylaşmayan Hadise, dün aşka geldi. 34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisinin elini tuttuğu pozunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Hadise paylaşımına şu notu düştü: "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..."

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin bu karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından "Örnek çift" olarak paylaşıldı.