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Kronik mutsuzluk nasıl geçer insanlarla iletişim kurmaya çalışın!

Her insan, hayatının bir döneminde depresyon ve kronik mutsuzlukla mücadele verebiliyor. Peki kronik mutsuzluk nasıl geçer? İşte yanıtı...

Kronik mutsuzluk nasıl geçer insanlarla iletişim kurmaya çalışın!
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Dünya'da yaşanılan felaketler, yaşam kaygısı, yalnızlık gibi faktörler hepimizin ruh sağlığına etki ediyor. Kronik mutsuzluk, kişinin mutlu olacağı şeyleri değil de mutsuz ve ona acı verecek şeyleri sevmesine neden olur. Kronik mutsuzluk sorundan kurtulmanın yolu hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerle ise mümkün. İşte kronik mutsuzluk için çözüm önerileri...

Empati kurmak 

Empati kurma yeteneği mutsuz kişilerde olmayabiliyor. Sadece kendilerini düşünüyorlar ve karşı tarafı anlamayı tercih etmiyorlar. Bazen karşı tarafın da duygu ve düşüncelerini tahmin etmeye çalışıp onu anlamaya çalışmak her iki tarafın da faydasınadır.

Şikayet etmekten vazgeçmek 

Mutsuz olunduğunda genellikle her şeyden şikayet edilir ve hiçbir şeyden memnun olunmaz. Ancak bu çevredeki insanları da mutsuz eder. Bir şeyden hemen şikayet etmektense sizi mutlu etmeye çalışan kişiyi anlamaya çalışmalısınız.

Güven duygusu aşılamak 

Mutlu olmayan insanlar genellikle diğer insanlara güvenmezler. Hatta tüm insanların kendilerine zarar verebileceğini düşünürler. İnsanlar zarar da verebilir ancak en yakınınızdakilere, sizi mutlu etmeye çalışan insanlara güvenmek, genelde bir şey kaybettirmez.

İletişim kurmak

Ruh haliniz kötü olduğunda çevreyle iletişimi kesmeyin. Sadece mecbur kaldığınızda konuşmayın. Her zaman konuşup iletişim kurmaya çalışın. Çünkü konuşmak, insanı rahatlatır. Bir derdinizden birine bahsetmek size bir şey kaybettirmez. Aksine sizi mutlu eder ve ferahlatır. 

Temiz hava ve bol oksijen sizi mutlu edecek şeylerden biridir. Kendinizi dört duvara kapatıp, o duvarlar arasında sıkışmaktansa her gün dışarı çıkmayı alışkanlık edinin. 

Hobiler edinmek

Hayatı boş yaşamaktansa sizi mutlu edecek hobilere yönelmelisiniz. Hayatta muhakkak sizi de mutlu edebilecek şeyler vardır. Bunları keşfetmek ve hobiye dönüştürmek sizin elinizde.

Endişe ve korkudan arınmak

Endişe ve korku yaşanmaması gereken duygular değil elbette ama her gün her dakika yaşamak insanı tüketir. Yeri geldiğinde yaşamak her zaman en doğrusudur. Her şeyden korkup kaçmamalı ve endişelenmemelisiniz.

Uzman desteğine başvurmak

Bazen problemlerimizi tek başımıza çözemeyiz. Bir desteğe, yardım eline ihtiyaç duyarız. Bu gibi durumlarda psikolojik destekler almaktan kaçınmayın. Bir uzman yardımıyla sorunlarınızın üstesinden gelmeyi deneyin.

 

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