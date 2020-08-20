search menu
search
close

Bebeklerde viral döküntü neden olur?

Bebeklerde sık karşılaşılan bir durum olan döküntülerin sebebi viral enfeksiyonlar veya ilaçlara, sabunlara, temizlik ürünlerine verilen reaksiyonlar olabilir.

Bebeklerde viral döküntü neden olur?
-A A+

Bebeklerde kollar, bacaklar, kasık ya da kafa derisi başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen döküntülerin pek çok nedene bağlı olabileceğini kaydeden Dr. Sinan Akkurt, viral döküntülerin genellikle mantar, egzama gibi diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi kaşıntıya yol açmadığını açıkladı.  Dr. Akkurt, bebeklerdeki kızarıklıkların nedenleri arasında bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar veya ilaçlara, sabunlara, temizlik ürünlerine veya çevresel tetikleyicilere verilen reaksiyonların yer alabildiğini belirtti.

"Beşinci hastalık" yanaklarda döküntülere yol açıyor

Bebekleri etkileyebilecek viral döküntü nedenlerinden birinin “beşinci hastalık” olduğuna dikkat çeken Dr. Akkurt, hastalığın çocuğun yanaklarında renk değişikliğine neden olan belirgin "tokatlanmış yanak" döküntüsü, ateş, burun akıntısı ve kollara, sırta, kalçalara, göğse ve bacaklara yayılan döküntü ile kendini gösterdiğini söyledi. 

Kızamık bebeklerde ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor

Kızamığın da bebeklerde ciddi komplikasyonlara neden olabilen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu kaydeden Dr. Akkurt, kızamık aşısının genellikle bir yaşın altındaki bebeklere uygulanmadığını, bu durumda da biorezonans metodundan yararlanılabildiğini açıkladı.

Varisella-zoster virüsünün ise, kaşıntılı kızarıklığa neden olan suçiçeğine yol açtığına değinen Dr. Akkurt, bu durumda bebeğin döküntüden önce genellikle iştah kaybı, ateş, yorgunluk gibi başka semptomlar yaşayacağına dikkat çekti. “Su çiçeği bebeklerde ciddi yan etkilere neden olabilir ve komplikasyon riski daha yüksektir.” diyen Dr. Akkurt,  suçiçeği aşısının 15 aydan önce tavsiye edilmediğini, bu durumda da biorezonans metodunun faydalı olabileceğini dile getirdi. Dr. Sinan Akkurt, viral hastalıkların tedavisinde biorezonans metodunun özel bir önem taşıdığını vurguladı. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı! Ünlü YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı!
Magazin
Hızlı tırnak uzatmak için pratik 2 yöntem! Hızlı tırnak uzatmak için pratik 2 yöntem!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Hanife'nin değişimi sürüyor! Estetikten o da nasibini aldı!
Hanife'nin değişimi sürüyor! Estetikten o da nasibini aldı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
Bu hareketlerle daha sıkı ve dik gögüslere sahip olun!
Bu hareketlerle daha sıkı ve dik gögüslere sahip olun!
Amber Heard, stresi boğazda attı! Paylaşımlarıyla herkesi büyüledi!
Amber Heard, stresi boğazda attı! Paylaşımlarıyla herkesi büyüledi!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy tatil pozlarıyla kendine hayran bıraktı!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy tatil pozlarıyla kendine hayran bıraktı!
Önceki Haberler
Bu hastalık tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine yol açıyor!
Bu hastalık tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine yol açıyor!
Şevval Sam, sevgilisini döven ünlü oyuncuya rest çekti!
Şevval Sam, sevgilisini döven ünlü oyuncuya rest çekti!
Hadise sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Hadise sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Kronik mutsuzluktan kurtulmanın yolu burada!
Kronik mutsuzluktan kurtulmanın yolu burada!
Ege'nin vazgeçilmezi: Lokma tatlısı
Ege'nin vazgeçilmezi: Lokma tatlısı
Bugün ne pişirsem diyenlere: Çentik kebabı
Bugün ne pişirsem diyenlere: Çentik kebabı
Yıllara meydan okuyan Hülya, kırmızı bikinisiyle teknede keyif yaptı!
Yıllara meydan okuyan Hülya, kırmızı bikinisiyle teknede keyif yaptı!
Ünlü oyuncu göz yaşları içinde sağlık bakanından yardım istedi!
Ünlü oyuncu göz yaşları içinde sağlık bakanından yardım istedi!
Yorumlar