Bebeklerde viral döküntü neden olur?

Bebeklerde kollar, bacaklar, kasık ya da kafa derisi başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen döküntülerin pek çok nedene bağlı olabileceğini kaydeden Dr. Sinan Akkurt, viral döküntülerin genellikle mantar, egzama gibi diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi kaşıntıya yol açmadığını açıkladı. Dr. Akkurt, bebeklerdeki kızarıklıkların nedenleri arasında bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar veya ilaçlara, sabunlara, temizlik ürünlerine veya çevresel tetikleyicilere verilen reaksiyonların yer alabildiğini belirtti.

"Beşinci hastalık" yanaklarda döküntülere yol açıyor

Bebekleri etkileyebilecek viral döküntü nedenlerinden birinin “beşinci hastalık” olduğuna dikkat çeken Dr. Akkurt, hastalığın çocuğun yanaklarında renk değişikliğine neden olan belirgin "tokatlanmış yanak" döküntüsü, ateş, burun akıntısı ve kollara, sırta, kalçalara, göğse ve bacaklara yayılan döküntü ile kendini gösterdiğini söyledi.

Kızamık bebeklerde ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor

Kızamığın da bebeklerde ciddi komplikasyonlara neden olabilen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu kaydeden Dr. Akkurt, kızamık aşısının genellikle bir yaşın altındaki bebeklere uygulanmadığını, bu durumda da biorezonans metodundan yararlanılabildiğini açıkladı.

Varisella-zoster virüsünün ise, kaşıntılı kızarıklığa neden olan suçiçeğine yol açtığına değinen Dr. Akkurt, bu durumda bebeğin döküntüden önce genellikle iştah kaybı, ateş, yorgunluk gibi başka semptomlar yaşayacağına dikkat çekti. “Su çiçeği bebeklerde ciddi yan etkilere neden olabilir ve komplikasyon riski daha yüksektir.” diyen Dr. Akkurt, suçiçeği aşısının 15 aydan önce tavsiye edilmediğini, bu durumda da biorezonans metodunun faydalı olabileceğini dile getirdi. Dr. Sinan Akkurt, viral hastalıkların tedavisinde biorezonans metodunun özel bir önem taşıdığını vurguladı.