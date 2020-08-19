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Çentik kebabı nasıl yapılır lezzetiyle mest ediyor!

Çentik kebabı, közlenmiş patlıcan, ev usulü kızarmış patates, çırpılmış yoğurt ve kıymanın enfes uyumuyla harikalar yaratıyor. İşte çentik kebabı tarifi...

Çentik kebabı nasıl yapılır lezzetiyle mest ediyor!
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Elmaelma.com okuyucuları için bugün de enfes bir tarif hazırladık. Közlenmiş patlıcan, ev usulü kızarmış patates, çırpılmış yoğurt ve kıymanın harmonisiyle bu şahane lezzete bayılacaksınız. Bir kere yiyenin vazgeçemeyeceği, tadına doyamayacağı bu tarif, pratik olmasıyla birlikte oldukça şık ve renkli görüntüsüyle de sizi mest edecek. Çökertme kebabına benzerliğiyle dikkat çeken çentik kebabının farkı, altında közlenmiş patlıcan ve biberin oluşturduğu bir yatak olması. İşte muhteşem çentik kebabı tarifi...

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
2 adet biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
2 adet közlenmiş patlıcan
2 adet közlenmiş kırmızı biber(kapya)
2 yemek kaşığı sıvı yağ(kıymayı pişirmek için)
100 gram dana kıyma
1 çay kaşığı tuz(kıymayı pişirmek için)
1 çay kaşığı karabiber(kıymayı pişirmek için)
2 adet patates(ev usulü kızartılmış)
1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Yapılışı:

Bir tencerede sıvı yağ ile birlikte soğan ve biberi kavurun. Domates salçasını da ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun. Tuz, karabiber,kekiği de ekledikten sonra közlenmiş patlıcan ve közlenmiş kırmızı biberi de ekleyin ve ısınana kadar karıştırın. Isındıktan sonra ocaktan alın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile birlikte kıymayı kavurun. Patatesleri çubuk şeklinde doğrayın ve kızartın. Şimdi hepsini birleştirme vakti! Servis edeceğiniz tabağa önce patlıcanlı ve közlenmiş biberli karışımı alın. Kızarttığınız patatesleri de üzerine gelişigüzel koyduktan sonra çırpılmış yoğurt ve kavurduğunuz kıymayı ekleyin. Son olarak, arzu ederseniz kıyılmış maydanoz serpiştirin ve sevdiklerinizle afiyetle yiyin.

 

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