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Şevval Sam'dan sevgilisini döven Ozan Güven'e tepki aynı filmde oynamam!

Oyuncu Şevval Sam, sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven'le aynı projede yer almayacağını açıkladı.

Şevval Sam'dan sevgilisini döven Ozan Güven'e tepki aynı filmde oynamam!
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FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Şevval Sam, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'teki bir mekanda yemek yedi. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Sam, Ozan Güven'le ilgili sorulara da yanıt verdi.

"Ozan'la aynı filmde oynamam"

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Şevval Sam, Halit Ergenç'in Ozan Güven'i savunan ve sonrasında pişman olup özür dileyen açıklamaları karşısında ise gerginliğini gizleyemedi. Önce yorum yapmaktan çekinen Sam, daha sonra tepkisini dile getirdi. Sam, "Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam" dedi.

"Şiddete özenmek eğitim sorunudur"

Ünlü oyuncu, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet sahneleriyle ilgili olarak sinema ve dizilerde insan hikayelerinin anlatıldığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.

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