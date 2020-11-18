Ezgi Mola hamile mi sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor!

'Masumlar Apartmanı'nın 'Safiye'si ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldı. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın sürpriz evlilik kararında Mola'nın hamile olmasının etkili olduğu öne sürüldü.

Ezgi Mola hamile iddiası

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; ikiliye yakın kaynaklar, 37 yaşındaki Ezgi Mola'nın hamile olduğunu belirtti. Ünlü çift, hamilelik haberi sonrası yıldırım nikahıyla evlenme kararı aldı.

Çekimden vakit bulamıyor

Evlilik planı yapan ikili, Ezgi Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyor. Ünlü oyuncunun uzun süredir annelik hayali kurduğu ve hamile olduğunu öğrenince sevince boğulduğu öğrenilen bilgiler arasında.