Fahriye Evcen Instagram'da görümcesi Burçun Özçivit'i takipten çıkardı!

Türk televizyonlarına damga vuran dizilerde yer alan oyuncu Fahriye Evcen, 29 Haziran 2017 'de meslektaşı Burak Özçivit ile evlenerek hayatlarını birleştirdi. Evcen, son olarak eşinin kız kardeşini takipten çıkarmasıyla gündeme geldi.

Görümcesini takipten çıkardı

Özel hayatının gizli kalmasına özen gösteren Fahriye Evcen'in arası uzun bir süredir görümcesi Burçun Özçivit ile açık olduğu iddia edildi. Evcen'in Instagram hesabından görümcesini silmesi bunun kanıtı olarak gösterildi. Fahriye Evcen'in bu hamlesi karşısında tepkisini gösteren Burçun Özçivit ise hem ağabeyini hem de Fahriye Evcen'i sosyal medya hesaplarından sildi. Fahriye'nin bu hamleyi neden yaptığı ise henüz bilinmiyor.