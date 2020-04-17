Evladını kaybeden Ebru Şallı'ya ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı!

Eski manken Ebru Şallı bir süredir lenfoma tedavisi gören küçük oğlu Pars'ı kaybetti. Acı haberle yıkılan Şallı'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafının altına ünlü isimlerden taziye mesajları paylaşıldı.

Ünlü isimlerden başsağlığı mesajı

Eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars'ı dün akşam tedavi gördüğü hastanede kaybeden Ebru Şallı, evlat acısıyla yıkıldı. Dün sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Şallı, takipçilerine "Evde kal" çağrısında bulundu. Şallı'nın çocuğunun vefat ettiğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise son paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak baş sağlığı dileklerini iletti. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimler de Şallı'ya baş sağlığı diledi. Şallı'nın oğlu bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İşte Ebru Şallı'ya atılan taziye mesajları...



HADİSE



"Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm..."

IŞIN KARACA

"Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, anneciğine babacığına sabırlar versin... O kadar üzüldüm ki... Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik... Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu..."

DENİZ SEKİ

"Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm..."

SİNAN AKÇIL

Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından şu sözlerle başsağlığı diledi: "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

YEŞİM SALKIM

"Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun."

MESUT YAR

"Evlat acısı, kalpte bir kağıt kesiğidir. Ağır ve acı; hep acıtan ağır bir acı. Başın sağ olsun."