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Sumak faydaları neler virüslere karşı kalkan oluyor!

Sumak, içerisinde yüksek oranda bulunan C vitamini sayesinde virüslere karşı kalkan oluyor. İşte sumağın hastalıklara karşı inanılmaz faydaları!

Sumak faydaları neler virüslere karşı kalkan oluyor!
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Ülkemizde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça kullanılan bir baharat olan sumak, faydalarıyla şaşırtıyor. Vitamin ve mineral kaynağı yapısıyla ve özellikle C vitamininden zengin oluşuyla virüslerden vücudu koruyor. Sumak, anti mikrobiyal etkisinin yanı sıra, bağışıklığı güçlendirmeye, soğuk algınlığı tedavisinde, anne sütünü arttırmada kullanılanılıyor. İşte sumağın daha önce duymadığınız yararları!

Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkili

Yapılan bilimsel araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya konmuştur. Bir diğer araştırmaya göre ise, diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharat iyi gelmiştir.

Vücudu toksinlerden arındırıyor 

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına sebep oluyor, kanser hücreleriyle savaşıyor.

Virüse karşı C vitamini kalkanı oluşturuyor 

C vitaminin özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. C vitamini içeriği yüksek olan sumak bu özelliğiyle virüse karşı kalkan oluşturuyor.

Ateş düşürücü özelliği bulunuyor

Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.

Kan şekerini düzenler

Sumağın kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Ayrıca damar sertliğini de engeller

İdrar söktürücü

Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

Bağırsak problemlerine iyi geliyor

Aynı zamanda bağırsaklara da fayda sağlar. Kadınlar erkeklere göre hayatları boyunca çok sayıda ve farklı hastalıkla karşılaşabilirler. Kadın hastalıklarına karşı da sumak kullanılarak şifa bulunabilir.

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