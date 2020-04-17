Yoğurt maskesi nasıl yapılır yoğurt ve balı karıştırarak uygulayın!

Probiyotik kaynağı yoğurt bedenimizde olduğu gibi cilde de inanılmaz fayda sağlıyor. Ev yapımı yoğurdun içerisindeki laktik asit cilt lekelerine ve aknelere iyi geliyor. Cildi ölü derilerden arındırmak, ışıltılı bir görünüme kavuşmak için de yoğurt maskesi birebir. İşte genç bir cilde kavuşmanızı sağlayacak doğal yoğurt maskesi tarifi!

Yoğurt akne problemlerini ortadan kaldırır

Bir tür alfa hidroksi asit olan laktik asit içeren yoğurt, akne problemlerini ortadan kaldırıyor. Satın aldığınız temizleyicilerin çoğunda, leke tedavilerinde ve akne ürünlerinde de bu asit kullanılır. Yoğurt buna ek olarak cildinizin bakteriyel dengesini düzeltmeye yardımcı olan ve akne oluşumuna neden olan mikropların kontrolden çıkmasına yardımcı olabilecek probiyotiklere ev sahipliği yapar.

Daha genç bir cilt için yoğurt maskesi!

Yoğurt aynı zamanda nazik bir eksfoliye edici olmasıdır. Yani altında daha pürüzsüz, daha parlak ve daha genç bir cilt ortaya çıkarmak için ölü cilt hücrelerini yok eder. 2011'de yapılan bir çalışma, yoğurtun ciltteki nemi yenilemeye yardımcı olduğu böylece cilt kalitesini ve elastikiyetini artırabileceğini göstermiştir. Ve son olarak, yoğurt cildinizi doğal olarak sıkılaştırması özelliği sayesinde kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Yoğurt maskesi tarifi:

Yüz maskenizi yapmak için 2 yemek kaşığı sade yoğurt ve 1 çay kaşığı balı birleştirin. Muz, limon suyu veya yaban mersini gibi isteğe bağlı bileşenlerinizi yoğurt karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Tüm yüzünüze eşit bir ince tabaka uygulayın. Yüzünüzü soğuk suyla durulamadan ve nemlendirici uygulamadan önce 20 dakika bekletin. Çok sık kullanıldığında, yoğurt cildinizin mikrobiyomunu bozabilir ve tahrişe neden olabilir. Bu yüzden haftada 1-2 kez yoğurt yüz maskesi kullanmak yeterlidir.