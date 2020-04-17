Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır şerbetli tatlıların en güzeli!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa semtinden adını alan Kemalpaşa tatlısı, şerbetli tatlıların en güzellerinden. Bu enfes tatlıyı yemek için kafe ya da pastaneye gitmenize gerek yok. Hazırladığımız Kemalpaşa tarifiyle siz de evinizde kolayca yapabileceksiniz. Evde taze ve aslına sadık kalarak tuzsuz beyaz peynir ilavesiyle hazırlayabileceğiniz tatlı tarifini kaymakla servis etmenizi öneririz. İşte damak çatlatan Kemalpaşa tatlısı tarifi!

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ aktarın. Yoğurdu ilave edin. Üzerine 1 su bardağı irmik, birer paket vanilya ve kabartma tozunu karışıma ekleyin. Unu da azar azar ilave ederek karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin. Tatlınız sıcakken önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti üzerine gezdirin. Şerbetini çekince üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin. Afiyet olsun...