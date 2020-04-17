Şehzade pilavı nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Dumanı üstünde, enfes bir pilava kim hayır diyebilir ki? Biz de sizler için bol malzemeli, besleyici ve doyurucu ağzınıza layık bir pilav tarifi hazırladık. Şehzade pilavı, iç pilav sevmeyenlere bile kendini sevdirecek kaşık kaşık yedirecek bir tarif. Sofralarınızı şenlendirecek şehzade pilavı tarifini sizi daha fazla bekletmeden aşağıya bırakıyoruz. İşte leziz mi leziz şehzade pilavı tarifi!

Şehzade pilavı tarifi için malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı tuzsuz badem

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Öncelikle pirinçleri yıkamadan, bir kaba alın ve üzerine çıkacak kadar tuzlu-ılık su ilave edin. Bu şekilde en az 30 dakika pirinçleri kabarmaya bırakın. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz, ancak yaparsanız pilavınız daha tane tane ve lezzetli olacaktır. Pirinçler kabarırken, kuş üzümlerini su dolu bir kaba alın ve bu şekilde pişirme sıraları gelene dek bekletin. Ayrı bir kabın içerisine ise bademleri alın ve üstlerine kaynar su dökün. Bu şekilde 5 dakika kadar bekletin.

Bademleri 5 dakika kaynar suda beklettikten sonra kabuklarını ellerinizle kolay bir şekilde soyabileceksiniz. Bir pilav tenceresine tereyağını alın. Tereyağı eriyince içerisine kabuğu soyulmuş bademleri ekleyip yaklaşık 3 dakika kavurun. Ardından tuzlu-ılık suda beklettiğiniz pirinçleri bol su ile yıkayıp süzün ve tencereye ilave edin. Yaklaşık 2 dakika boyunca pirinçleri de kavurun.

Kuş üzümlerini sudan çıkartıp süzün ve tencereye ilave edin, ardından tarçın, limon suyu, tuz, karabiber ve 3 su bardağı kaynar suyu ilave edin. Güzelce karıştırın ve pilavınızın üstünde göz göz kabarcıklar oluşup fokurdamaya başlayınca ocağın en küçük kısmına alıp altını kısın. Kapağını da kapatıp bu şekilde yaklaşık 10 dakika pişirin. Pilav pişip suyunu çektiğinde, kapağı açıp karıştırın ve altını kapatın. Ardından üstüne temiz bir mutfak bezi ya da kağıt havlu yayın, kapağını kapatın ve bu şekilde 15 dakika demlenmeye bırakın. Demini almış pilavınızı sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.