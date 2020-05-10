Fenomen Enise Sude Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Son günlerde birbiri ardına gelen ifşalar magazin gündeminde dikkat çekiyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve tepki çeken Can Yaman'ın mesajları ortaya çıktı. Can Yaman'la olan konuşmalarını ifşa eden Enise Sude, bunu "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle paylaştı.

''Canlı gördüğünde fikrin değişir''

Enise Sude isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. "Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım" diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.

''Dorukhan'ın da mesajlarını ifşa etmişti''

Enise Sude daha önce de Dorukhan Toköz'ün Instagram'dan attığı mesajları yayınlamıştı. Dorukhan Toköz, Instagram hesabından bir açıklama yayınlamış ve böyle bir mesajlaşmanın kesinlikle yaşanmadığını ve gerekli hukuki işlemleri başlattığını söylemişti. Can Yaman ise henüz bu ifşa ile ilgili bir açıklama yapmadı.