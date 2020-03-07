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Hint yağı ne işe yarar karaciğeri koruyan mucize!

Ülkemizde daha çok güzellik amacıyla kullanılan Hint yağının karaciğeri de temizlediğini biliyor muydunuz? İşte hint yağının birbirinden etkili faydaları!

Hint yağı ne işe yarar karaciğeri koruyan mucize!
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Hint yağı, Hint yağı bitkisinin tohumlarından elde edilerek çıkartılan bir yağdır. Bu yağ sarı renkli bir yağdır. Ve görünüş itibariyle ayçiçeği yağına benzer. Hint yağının faydalarından bahsetmeden önce ilk olarak Hint yağı nedir sorusunun cevabını vermek gerekir. Hint yağı bitkisinin tohumlarının ezilmesi sonucu ortaya çıkan sarı sıvıya Hint yağı denilmektedir. Hint yağının sağlığa faydalı olmasının en önemli nedeni içerisinde doymamış yağlar barındırmasıdır.  Hint yağının en çok rağbet gördüğü ülke Hindistan ülkeleridir.  Hint yağı en çok Afrika ve Hindistan’da kullanılmaktadır.  İçerisinde antioksidanlar barındırması ve iltihap karşıtı olması nedeniyle çok fazla kullanılmaktadır. Hint yağı kullanımı genel olarak ülkemizde güzellik ve kozmetik alanında kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda Hint yağının yeni keşfedilen faydaları ortaya çıkmıştır.

Eklem Ağrılarına iyi geliyor 

Eklem ağrıları yaşıyorsanız ve bu durum sizleri gün içerisinde çok fazla rahatsız ediyorsa hint yağı yöntemini deneyebilirsiniz. Eklem ağrılarının oluştuğu bölgeye belirli bir miktar hint yağı sürerek ağrıları kısa süre içerisinde azaltabilirsiniz.

Kabızlığa birebir 

Hint yağından 3 gün boyunca bir kaşık kullanmak kabızlığı gidermeye yardımcın olabilir.  hint yağı geçmişten günümüze etkili bir kabızlık ilacı olarak bilinmektedir.

Karaciğeri korur

Hint yağı içerisinde bolca antioksidan barındırmasından dolayı karaciğerle dost olarak bilinir. Alternatif tıp uzmanları hin yağının karaciğeri temizleyici etkisi olduğunu belirtmektedirler.

 

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