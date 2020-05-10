Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı!

Kanal 7'de Ramazan programı yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş'a bir izleyici "İnsanların Mars'a koloni kuracağı söylentileri var. Bu durumda Mars'ta bir Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak?" sorusunu yönelterek herkesi şaşırttı. Prof. Dr. Karataş'ın yanıtı ise oldukça dikkat çekiciydi.

''Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak''

Programa telefonla katılan bir izleyici Mustafa Karataş'a "İnsanların Mars'a koloni kuracağı söylentileri var. Bu durumda Mars'ta bir Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak?" diye sordu.

Mustafa Karataş'tan dikkat çeken yanıt

Prof. Dr. Mustafa Karataş ise soruya verdiği yanıtta "Hac'cın iki şartı var. Birincisi zengin olmak. İkincisi ise yol bulmak. Kuran'ı Kerim'de haccın farziyeti zenginlikten çok 'oraya gitmeye güç yetirene hac farzdır' diyor. Eğer Mars'tan gelip gitmek mümkün değilse hac farz olmaz" dedi.