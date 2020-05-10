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Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
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Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu. Aydın, üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi'' diyerek görevlerinden ayrıldığını açıkladı. 

''Haber vermek nefes almak kadar kıymetli'' 

Aydın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymaktan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli.

''Pandemi süreci hayatımı gözden geçirme şansı verdi''

Bu yaklaşımımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz.

''Görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum'' 

Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum.

''Sevgiyle ve sağlıkla kalınız'' 

Nelson Mandela der ki, 'Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' Aşılacak tepelerin, gidilecek yolların heyecanıyla, Demirören Medya Grubu'nun en büyük ve en değerli halkası olan siz izleyicilerimle yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek sevgiyle ve sağlıkla kalınız."

İstifa ettiği iddiaları ortaya atılmıştı 

Geçtiğimiz yıl Demirören Medya'da Buket Aydın krizi yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni CNN Türk spikeri Semiha Şahin sunmuş Aydın daha sonra ekrana çıkmaya devam etmişti.

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