Serenay Sarıkaya kimdir köpeğiyle çimlere uzanıp poz verdi!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya son paylaşımı ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinada olan Serenay Sarıkaya,köpeğiyle çimlere uzanıp poz verdi. Sarıkaya'nın paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Mini şortlu pozuna beğeni yağdı

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından her daim söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinaya girdi. Güneşli havada kendisini evin bahçesine atan Serenay'ın mini şortuyla verdiği pozuna beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya kimdir?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model.15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldi. Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.