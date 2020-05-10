Arda Turan'dan bomba açıklamalar yaptığım hataların bedelini ödüyorum!

Aslıhan Doğan Turan'la nikah masasına oturan Arda Turan magazin gündemini sallayacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayındaki itiraflarıyla dikkatleri çeken Turan, bugüne kadar yaptığı hataların bedelini ödediğini belirtti.

Eşine yardım etmeye başladığını açıkladı

Arda Turan Temmuz'da ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcu karantina günlerinde hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'a yardım etmeye başladığını açıkladı. Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini de söyledi.

''Pişman değilim ama hata yapmışım''

"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum.""Pişman değilim ama hata yapmışım. Benim ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Şimdi bedelini ödüyorum".