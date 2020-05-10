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Arda Turan'dan bomba açıklamalar yaptığım hataların bedelini ödüyorum!

2018 yılında Aslıhan Doğan'la nikah masasına oturan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan, magazin gündemini sallayacak açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'dan bomba açıklamalar yaptığım hataların bedelini ödüyorum!
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Aslıhan Doğan Turan'la nikah masasına oturan Arda Turan magazin gündemini sallayacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayındaki itiraflarıyla dikkatleri çeken Turan, bugüne kadar yaptığı hataların bedelini ödediğini belirtti. 

 Eşine yardım etmeye başladığını açıkladı 

Arda Turan Temmuz'da ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcu karantina günlerinde hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'a yardım etmeye başladığını açıkladı. Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini de söyledi.

Arda Turan'dan bomba açıklamalar yaptığım hataların bedelini ödüyorum!

 ''Pişman değilim ama hata yapmışım'' 

"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum.""Pişman değilim ama hata yapmışım. Benim ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Şimdi bedelini ödüyorum".

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