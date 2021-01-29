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Buzdolabı içi düzenlemenin püf noktaları daha fazla eşya alması için...

En çok kullandığımız elektrikli eşyalardan biri olan buzdolabının içini daha kullanışlı hale getirmek için düzenleme yöntemlerini bir araya getirdik!

Buzdolabı içi düzenlemenin püf noktaları daha fazla eşya alması için...
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Günlük tükettiğimiz besinleri muhafaza etmede bize yardımcı olan belkide elektrikli eşyalar arasında en çok kullandığımız buzdolabının içini daha kullanışlı hale getirmek ve düzenli kalmasını saplayacak bazı yöntemleri elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Sizde buzdolabınızı daha kullanışlı bir hale getirmek için buzdolabı içerisinde ufak dokunuşlar yaparak daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. İşte buzdolabı içini düzenlemenin en kolay püf noktalar!

BUZDOLABI İÇİNİ DÜZENLEMENİN PÜF NOKTALARI!

Mutfağın ve bir evin olmazsa olmazı olan buzdolabı aslında hayat kurtaran eşyalardan biri! Beyaz eşyaların vazgeçilmez eşyası olan buzdolabı sıcakta veya soğukta meyve ve sebzelerin çabuk bozulmaya müsait olan eşyaları muhafaza ederek yiyecekeleri saklamaya yardımcı! Zaman zaman karmaşık bir hale getirdiğimiz buzdolapların içerisinde ufak dokunuşlar yaparak dizayn edebilirsiniz!

SEBZELERİN UZUN SÜRE BOZULMAMASI İÇİN...

Sebze ve meyveleri daha uzun süreli saklamak için ilk olarak poşet ve ıslak bir şekilde buzdolabının içerisinde bırakmayın. Bu hem sebze ve meyvelerin daha çabuk bozulmasını saplayacak hem de kötü koku oluşmasına sebebiyet verecektir. Poşet yerine sebze ve meyveleri vakumlu kapların içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz. 

YUMURTALARIN YERLEŞTİRİRKEN DİKKAT!

Genellikle yumurta yerleştirilen yumurtalıklara zaman zaman başka yiyecekleride koyuyoruz. Ancak bilinen en büyük hatalardan biri de bu alışkanlıktır. Yumurtaların üzerindeki bakteriler başka yiyeceklere geçebilir. Bu yüzden yumurtalara ayrıdığınız bölmeye başka yiyecek yerleştirmemeye özen göstermek gerekiyor!

TENCEREYLE YEMEK KOYMAYIN!

Özellikle buzdolabını yerleştirirken yapılan bir diğer büyük hata da kalan yemekleri tencereyle buzdolabına koymaktan geçiyor. Büyük tencereyle kalan yemeklerinizi buzdolabına koymak yerine küçük kaplara koyarak alan kaplamaktan kurtulabilirsiniz. Ne kadar çok alan o kadar yiyecek yerleştirmek demek!

BUZDOLABI İÇİ NASIL TEMİZLENİR?

Buzdolabınızın içini temizlerken bulaşık süngeri ve kremler kullanmaya özen gösterin. Mutfakta kullandığınız bu yardımcı temizleyiciler size buzdolabı temizliğinde de yardımcı olacaktır. 

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