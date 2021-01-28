search menu
search
close

Çocuklara yeme yeme alışkanlığı nasıl kazandırılır bunlara dikkat!

Çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırılırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Çocuklara yeme yeme alışkanlığı nasıl kazandırılır bunlara dikkat!
-A A+

Neredeyse her ebeveynin karşılaştığı bir durum olan çocuklarda yemek yeme alışkanlığının kazandırılması sorunsalı hakkında nelere dikkat edilmeli? Çocuklar nasıl daha keyifli bir şekilde yemek yer? Dikkat edilmesi gerekenleri Muazez Yaşbala'dan öğrendik. 

Yemek yemenin her yaşta yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek yemenin duygusal süreçlerle de yakından ilgili olduğunu vurgulayan Yaşbala, "Yemek yeme bebek için anne ile temas kurma, sıcaklık, yakınlık ve bağ kurmada çok önemli" ifadelerini kullandı. "Çocuğa yemek alışkanlığı nasıl kazandırılır?" diye soran anne-babalar için öneriler...

Çocuk-Ergen Terapisti Muazzez Yaşbala, "Çocuklar, kendileri beslenmeye başladıkları zaman iştahsızlık, az ve yavaş yemek yeme gibi davranışlar gösterebilir. Geçici olarak yiyeceğe düşkünlük ya da yemeği reddetme gibi durumlar bu dönemde görülen yaygın bir sorundur. Normal gelişimin bir parçası olarak kabul edilen bu durum, aslında çocuğun bağımsızlığının bir ifadesidir. Özellikle özerklik dönemine girdiği 24. aydan sonra çocuğun kendini bir birey olarak kabul ettirmek istemesi ve 'Benim dediğim olur' davranışları sergilemesi bu yaşın özelliğidir” sözlerini kaydetti.

Muazzez Yaşbala, yemek problemlerinin nedenlerine ilişkin de şu bilgileri verdi: “Çocuğun psikolojisi, duygu durumu, annenin ruhsal sorunları, çocuğun anne-babasının ilgisini çekmek istemesi gibi birçok neden söyleyebiliriz.” 

Televizyon karşısında, eline tablet vererek, ayakta dolaşarak olmaz!

“Yemekleri çocuğa ebeveyn yediriyorsa çocuk yemek yeme alışkanlığı kazanamaz” ifadelerine dikkat çeken Yaşbala, çocuklarda yemek alışkanlığı kazandırmak için ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

Çocuğum neden yemek yemiyor? İşte sebepleri

"Yemek saatleri düzenli ve hep aynı saatte olmalıdır. Ailenin hep birlikte masaya oturması, herkesin bir yerinin olmasına dikkat edilmeli. Çocuğun yemek sırasında her istediğini yapmak, onun yemek yeme alışkanlığı kazanmasını engeller. Televizyon karşısında, tablet verilerek, ayakta dolaşarak yemek isterse bu konuda sınırlar konulmalı. Bazı ifadeler çocuğun daha az yemesine ve tepkiler vermesine neden olabilir. Örneğin 'Bu tabağı bitirmezsen sana pasta yok’ gibi ifadeler yemek alışkanlığını olumsuz etkiler.”

'Çocuğun yemek yemesi için ısrarcı olmayın çünkü...

Muazzez Yaşbala, çocuğa yemek yemesi için ısrar etmenin ve baskı yapmanın çocuk üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek şunları vurguladı:

"Çocuğunuzla inatlaşmak problemin daha da artmasına yol açabilir. Anne ve baba, çocuğun yemek alışkanlığındaki olumsuz değişiklikleri anlamaya çalışmalıdır. Çocuğu zorlamadan, saygı duyan bir tutum sergilemek gerekir. Ayrıca yemek yeme ile ilgili bazı durumlar yaş özelliği olarak kabul edilmeli. Çoğu durumda bazen çocuk iyi besleniyordur ancak ebeveynlerin beklentisi doğrultusunda yemiyordur. Çocuklarda yemek yeme alışkanlığında tüm bunları dikkate almak çok önemli."

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Uzun süren adet kanamalarına dikkat! Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Kadın
Yaz aylarının eşsiz tadı: Yoğurtlu biber kızartması! Yaz aylarının eşsiz tadı: Yoğurtlu biber kızartması!
Yemek
En Güncel Galeriler
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
Önceki Haberler
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Stressiz bir uyku için neler yapılabilir?
Stressiz bir uyku için neler yapılabilir?
Yüzü apaydınlık yapıyor: Sarımsaklı cilt maskesi
Yüzü apaydınlık yapıyor: Sarımsaklı cilt maskesi
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Evinize şans getirecek objeler
Evinize şans getirecek objeler
Yemelere doyamayacaksınız: Havuç tatlısı tarifi
Yemelere doyamayacaksınız: Havuç tatlısı tarifi
Yorumlar