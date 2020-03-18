Dolaman mantarı faydaları afrodizyak etkisi var!

İnternette son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında gelen konulardan biri de dalaman mantarının ne olduğu sorusu. Dolaman mantarı toplamak isteyen vatandaşlar, şimdiden arazilere akın etmeye başladı. Bunun üzerine de birçok kişi bunun ne olduğunu merak etmeye başladı. Bizde elmaelma.com olarak dolaman mantarı nedir? Nerede yetişir? Faydaları nelerdir? Fiyatı ne kadardır? gibi merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

Dolaman mantarı nedir?

Keme, domalan, tombalak, topalak, geme, kumi bir çeşit mantarıdır. Mantar 6-10 · 5-6 cm çapında, küre şeklinde, üst kısım basık ve dalgalı, genellikle patates yumrusu şeklindedir.

Çok lezzetli bir tadı var

Dolaman mantarı görüntü itibariyle patatesi andırıyor. Tadıyla dikkatleri üzerine çeken bu enfes lezzet toptancılar tarafından satın alınarak yurt dışına ihraç ediliyor. Mantar toplaya giden vatandaşlar ya topladıkları mantarı ev tüketiyorlar ya da semt pazarlarında satıyolar. Bu mantarın kilosu 80 TL.

Afrodizyak etkisi ile biliniyor

Dolaman mantarının faydaları saymakla bitmiyor. Karacadağ'ın eteklerinde yetişen dolaman mantarı en yaygın bilinen faydası afrodizyak etkisi. Bunun yanı sıra oldukça güçlü bir protein ve lif deposudur. Dolaman mantarı tokluk hissi yaşanmasına da yardımcı olmaktadır.Bu nedenle zayıflamak isteyenlerinde tercih edebileceği besinler arasında yer almaltadır.